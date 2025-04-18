الرياضة

الاتحاد العربي لكرة السلة يعقد جمعيته العمومية في دبي

صحيفة البلادaccess_time20 / شوال / 1446 هـ      18 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أقيم أمس الخميس الموافق اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أسفر عن إعلان نتائج الدورة الانتخابية للدورة الحالية 2024/2028، وتم انتخاب اللواء إسماعيل القرقاوي من الإمارات رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة، وانتخاب 5 نواب لرئيس الاتحاد وهم على النحو الآتي:
– عبدالرحمن المسعد من السعودية
– ⁠نديم حكيم من لبنان
– عمرو مصيلحي من مصر
– ⁠فؤاد برغش من ليبيا
– فجر جاسم من البحرين
وبعضوية كل من:
– حسن يوسف من السودان
– ⁠عبدالستار الهمداني من اليمن
– عويد العنزي من الكويت
– مهدي أوصيف من الجزائر
– إبراهيم حبش من فلسطين
– ⁠نيرة يوسف من مصر.
ومثل الاتحاد السعودي لكرة السلة في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الدكتور خالد الشنقيطي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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