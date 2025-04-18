الاتحاد العربي لكرة السلة يعقد جمعيته العمومية في دبي

الرياض- البلاد

أقيم أمس الخميس الموافق اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أسفر عن إعلان نتائج الدورة الانتخابية للدورة الحالية 2024/2028، وتم انتخاب اللواء إسماعيل القرقاوي من الإمارات رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة، وانتخاب 5 نواب لرئيس الاتحاد وهم على النحو الآتي:

– عبدالرحمن المسعد من السعودية

– ⁠نديم حكيم من لبنان

– عمرو مصيلحي من مصر

– ⁠فؤاد برغش من ليبيا

– فجر جاسم من البحرين

وبعضوية كل من:

– حسن يوسف من السودان

– ⁠عبدالستار الهمداني من اليمن

– عويد العنزي من الكويت

– مهدي أوصيف من الجزائر

– إبراهيم حبش من فلسطين

– ⁠نيرة يوسف من مصر.

ومثل الاتحاد السعودي لكرة السلة في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الدكتور خالد الشنقيطي.