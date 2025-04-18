الاتحاد العربي لكرة السلة يعقد جمعيته العمومية في دبي

الرياض- البلاد
أقيم أمس الخميس الموافق اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث أسفر عن إعلان نتائج الدورة الانتخابية للدورة الحالية 2024/2028، وتم انتخاب اللواء إسماعيل القرقاوي من الإمارات رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة، وانتخاب 5 نواب لرئيس الاتحاد وهم على النحو الآتي:
– عبدالرحمن المسعد من السعودية
– نديم حكيم من لبنان
– عمرو مصيلحي من مصر
– فؤاد برغش من ليبيا
– فجر جاسم من البحرين
وبعضوية كل من:
– حسن يوسف من السودان
– عبدالستار الهمداني من اليمن
– عويد العنزي من الكويت
– مهدي أوصيف من الجزائر
– إبراهيم حبش من فلسطين
– نيرة يوسف من مصر.
ومثل الاتحاد السعودي لكرة السلة في الاجتماع نائب رئيس الاتحاد الدكتور خالد الشنقيطي.