12.3 مليار ريال مبيعات أسبوع

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 12.3 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل الحالي، من خلال نحو 209.1 مليون عملية الأسبوع ، مقارنة بنحو 10.5 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.

وطبقا للتقرير الأسبوعي للبنك المركزي السعودي “ساما” ، تركز إنفاق المستهلكين على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 14.8 % وبقيمة 1.82 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 14.3 % وقيمة 1.76 مليار ريال.

جغرافيا ، حسب المدن ، تصدرت الرياض بنحو 4.30 مليار ريال، ما يمثل 35 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة بـ 1.77 مليار ريال وبنسبة 14.2 %.

ومؤخرا ، أظهرت بيانات “ساما” أن حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة “الأفراد” بلغت 79 % من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2024، متجاوزة النسبة المستهدفة في برنامج تطوير القطاع المالي (70 %) في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025.