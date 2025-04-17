وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

طهران – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في العاصمة الإيرانية طهران اليوم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر أحمديان.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الإيراني، مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لشؤون الاستخبارات والأمن اللواء الركن غلام محرابي، ومساعد وزير الخارجية مدير إدارة الخليج الدكتور علي بك، وعدد من كبار المسؤولين.