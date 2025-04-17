وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان “معجم المصطلحات الرياضية”

البلاد- جدة

أعلنت وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية اليوم الخميس ١٧ أبريل ٢٠٢٥م، إطلاق “معجم المصطلحات الرياضية”، والذي يهدف إلى توفير مرجعٍ لغوي شامل للمصطلحات الرياضية للمهتمين بالمجال من المؤسسات والأفراد.

ويضمّ المعجم ١٠٠٠ مدخل رياضي، والمتضمنةِ لرياضات كرة القدم، والطائرة، والسلة، ورياضات المضرب، والرياضات القتالية، والرياضات الذهنية، إلى جانب عددٍ من الرياضات المتداولة في المملكة والعالم، كما يشتمل على مصطلحاتٍ مفردة ومركبة، والتي غالباً ما تستخدم في السياقات الرياضية الحديثة، إضافةً إلى احتوائه على ترجماتٍ معتمدةٍ للمصطلحات الرياضية الشائعة عالمياً، ووجود تعريبٍ للمصطلحات الناشئة في ثقافات خاصة مثل: الفنون القتالية.

وجرى إدراج معجم المصطلحات الرياضية ضمن منصة “سوار” للمعاجم اللغوية؛ التابعة لمجمع الملك سلمان للغة العربية، والتي تضم ٢٠ معجماً متخصصاً في مجالاتٍ متعددة، فضلاً عن توفيرها ما يزيد على ٣٤٠ ألف مدخلٍ معجميٍ موثوق، كما تمتاز المنصة بتحديثاتٍ دورية بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية.

الجدير بالذكر أن المعجم يمثل خطوةً هامةً للرياضيين، ويخدم المهتمين والباحثين، فضلاً عن خدمتهِ للعاملين في قطاع الإعلام الرياضي، والإسهام في تطوير المحتوى بما يواكب احتياجاته.