الرياضة وزارة الرياضة تنظم ورشة عمل تثقيفية لممثلي وسائل الإعلام المحلية استعدادًا لانطلاق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

البلاد- جدة نظّمت وزارة الرياضة، صباح اليوم الخميس، 17 إبريل 2025 ورشة عمل تثقيفية لممثلي وسائل الإعلام المحلية المشاركة في تغطية سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة -أسرع حلبة شوارع في العالم-، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري. وركّزت ورشة العمل على عدة محاور رئيسية، تمثلت في استعراض الجوانب التنظيمية الخاصة بالتغطية الإعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك آلية التنقل داخل الحلبة، وإجراءات دخول المناطق المخصصة، وطريقة إجراء المقابلات الإعلامية مع السائقين والفرق المشاركة. عقب ذلك، تجوّل المشاركون بالورشة في حلبة كورنيش جدة، حيث اطلعوا على أبرز ما يميز الحلبة التي يبلغ طولها 6.176 كم، بسرعة متوسطة تصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة، وبسرعة قصوى تبلغ 322 كيلومترًا في الساعة، إلى جانب العديد من المنعطفات عالية السرعة، بإجمالي 27 منعطفًا، منها 16 منعطفًا إلى اليسار، و11 منعطفًا إلى اليمين، ما يجعلها مفضلة لكل من السائقين والمشجعين على حد سواء. وتسعى وزارة الرياضة من خلال هذه الورشة إلى تعزيز تجربة الإعلاميين المحليين، ومساعدتهم على تقديم تغطية متميزة تليق بحجم الحدث وأهمية السباق على مستوى العالم.