وزارة الرياضة تختتم أعمال دورة البحث والتقصي في مجال المنشطات

اختتمت اليوم الخميس 17 يناير 2025م، دورة البحث والتقصي في مجال المنشطات، والتي نظّمتها وزارة الرياضة ممثلةً بوكالة شؤون الرياضة والشباب، وبالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

وقد تضمنت الدورة التي أقيمت على مدى 5 أيام في العاصمة الرياض مناقشة عددٍ من الموضوعات المهمة في هذا الشأن، بحضور خبراء دوليين من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” والإنتربول الدولي، سعياً لزيادة الوعي في هذا المجال، ودعم الجهود الراميةِ لمكافحة المنشطات.

وتستكمل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا” والإنتربول الدولي المرحلة الثانية من هذا المشروع في قارة آسيا، من خلال إقامة ورشتي عملٍ في جمهورية الهند، وورشتي عملٍ في دولة تايلند، على أن تشهد جمهورية الهند ختام المرحلة، وعرض نتائج المشروع في عام 2026م.

الجدير بالذكر أن المملكة تسعى جاهدةً لمكافحة المنشطات، إذ تعمل حالياً على إنشاء مختبرٍ متخصص للكشف عن المنشطات والمحظورات المستخدمة في المنافسات الرياضية، وسيكون جاهزاً للعمل عام 2027م، وتقديم خدمات فحص العينات المرسلة من الجهات الرياضية المختصة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والحفاظ على صحة الرياضيين والرياضيات محلياً ودولياً، بتعاونٍ وثيقٍ مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”.