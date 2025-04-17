بعثة تجارية

اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” أعمال البعثة التجارية السعودية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، التي نُظّمت بمدينة لاغوس، ضمن إطار إستراتيجيتها الهادفة إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة الفرص التصديرية، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية الواعدة. وشارك في أعمال البعثة 26 شركة سعودية من قطاعات متنوعة.

مؤشر الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس – الثلاثاء- مرتفعًا 17.61 نقطة، عند مستوى 11634.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 342 مليون سهم، فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 57.73 نقطة ليقفل عند مستوى 29083.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

استثمارات الأجانب

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي تغيرا في عدد من الشركات.وأظهرت البيانات ارتفاع ملكية الأجانب في 163 شركة، تصدرتها شركة “ثمار” بنسبة 0.48 %، لتصل إلى 5.40 % ، فيماانخفضت في 103 شركات. وتضم ملكية المستثمرين الأجانب جميع فئاتهم المقيمين منهم أم غير المقيمين، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.