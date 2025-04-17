متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة..”فيتش”: 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026

البلاد – الرياض

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن قطاع إدارة الأصول في السعودية من المرجح أن يجذب تدفقات ثابتة في عامي 2025 و2026، لتتجاوز الأصول تحت الإدارة ما قيمته 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار).

وأرجعت الوكالة ، في تقرير لها، ذلك إلى نمو قاعدة المستثمرين، والتركيبة السكانية المواتية، والإصلاحات الجارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتحركات التحول الرقمي.

ومؤخرا أظهرت بيانات هيئة السوق المالية أن الأصول المدارة لدى المؤسسات المالية المرخصة تجاوزت التريليون ريال بنهاية الربع الرابع 2024 لتصل إلى 1052.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6 % ما يعادل 55.7 مليار ريال، مقارنة بالربع الذي سبقه.

وتوزعت قيمة الأصول المدارة خلال الفترة على كل من الصناديق الخاصة بنحو 524.6 مليار ريال تمثل 50 % من إجمالي الأصول، تلتها المحافظ المدارة بنحو 353.9 مليار ريال تمثل نسبة 34 %، والصناديق العامة ﺑ174.5 مليار ريال تمثل 16 %.