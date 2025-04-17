في الجولة 28 بروشن.. النصر لرد الاعتبار أمام القادسية

البلاد- جدة

يواصل النصر مساعيه للبحث عن لقب الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يواجه القادسية في إطار منافسات الجولة الـ28 من البطولة، في ظل تقديمه مستويات رائعة في الفترة الأخيرة.

ووصل النصر إلى النقطة 57 في سباق الدوري، بفارق نقطة عن الهلال الوصيف وثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر، ليمتسك بآماله البسيطة في الفوز باللقب الموسم الجاري، ولكن يواصل التنافس على البقاء في المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

أما القادسية فيسعى للعودة إلى المربع الذهبي؛ إذ يأتي في المركز الخامس، وفي جعبته 52 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي صاحب المركز الرابع، وهو ما يدفعه للبحث عن الانتصار في المباراة التي تقام على ملعبه.

موعد مباراة النصر ضد القادسية

تقام مباراة النصر ضد القادسية، يوم الجمعة 18 أبريل 2025، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكانت مباراة الذهاب في دوري الموسم الجاري قد انتهت بفوز القادسية خارج الديار بهدفين مقابل واحد، وهو ما يعطي للقاء طابعًا ثأريًا بالنسبة لـلنصر.