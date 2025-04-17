شاهد| أرسنال يُقصي ريال مدريد من دوري الأبطال

البلاد- جدة
انتزع أرسنال الإنجليزي تذكرة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من مضيفه حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، بالفوز عليه 2-1 في إياب دور الثمانية مساء الأربعاء.
استفاد “المدفعجية” من فوزهم التاريخي ذهابًا على ريال مدريد، بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي، ليتأهل بنتيجة 5-1 في مجموع اللقاءين.
وكان أرسنال افتتح التسجيل في ملعب “سانتياغو بيرنابيو” عبر نجمه بوكايو ساكا في الدقيقة 65، مستفيدًا من تمريرة حريرية من زميله ميكيل ميرينو.
إلا أن فينيسيوس جونيور تعادل للفريق الملكي بعد دقيقة واحدة، مستفيدًا من خطأ فادح لمدافع الضيوف وليام ساليبا.
وفي الثواني الأخيرة للقاء، صنع ميرينو الهدف الثاني للفريق اللندني، بتمريرة رائعة لزميله غابرييل مارتينيلي، الذي أسكنها بسهولة شباك تيبو كورتوا.
وباءت كل محاولات ريال مدريد لتعديل النتيجة بالفشل، ليودع البطولة التي يحمل الرقم القياسي للفوز بها.
ومن المقرر أن يواجه أرسنال باريس سان جرمان الفرنسي في الدور نصف النهائي.
ساكا يهدي آرسنال هدف التقدم ويضع ريال مدريد في موقف محرج ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Uci26YG4ik
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2025
فينيسيوس يستغل خطأ فادحاً من الفرنسي صاليبا ويمنح ريال مدريد هدف التعادل ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #آرسنال pic.twitter.com/bOpV1l6a8D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2025
مارتينيلي يسجل هدفاً ثانياً لآرسنال بعد مرتدة مثالية#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد #آرسنال pic.twitter.com/1EazsDn3i4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2025