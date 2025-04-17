رباعو الطرف يتوجون ببطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال لفئة الكبار.. والشباب للعلا.. والناشئين للنور

الرياض – البلاد

حقق رباعو نادي الطرف كأس بطولة المملكة للأندية لفئة الكبار بمجموع 593 نقطة، فيما حل نادي الخويلدية ثانياً بمجموع 585 نقطة و حل نادي العلا ثالثاً بمجموع 578 نقطة وجاء نادي النور رابعاً بمجموع 541 نقطة و حل نادي الاتحاد خامساً بمجموع 496 نقطة وجاء نادي الهدى سادساً بمجموع 467 نقطة وحل نادي جدة في المركز السابع بمجموع 447 نقطة و جاء نادي العمران ثامناً بمجموع 419 نقطة.

وفي منافسات فئة الشباب حلق رباعو نادي العلا بكأس البطولة بمجموع 643 نقطة، فيما حل نادي النور ثانياً بمجموع 544 نقطة و حل نادي الخويلدية ثالثاً بمجموع 536 نقطة وجاء نادي الهدى رابعاً بمجموع 477 نقطة و حل نادي الطرف خامساً بمجموع 476 نقطة وجاء نادي جدة سادساً بمجموع 459 نقطة وحل نادي العمران في المركز السابع بمجموع 441 نقطة و جاء نادي الترجي ثامناً بمجموع 439 نقطة.

وفي منافسات فئة الناشئين خطف رباعو نادي النور كأس البطولة بمجموع 586 نقطة، فيما حل نادي العلا ثانياً بمجموع 568 نقطة و حل نادي الهدى ثالثاً بمجموع 529 نقطة وجاء نادي الخويلدية رابعاً بمجموع 524 نقطة و حل نادي الترجي خامساً بمجموع 496 نقطة وجاء نادي الطرف سادساً بمجموع 459 نقطة وحل نادي الهلال في المركز السابع بمجموع 432 نقطة و جاء نادي جدة ثامناً بمجموع 424 نقطة.

واختتمت البطولة مساء الثلاثاء على الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل و التي استمرت على مدار 5 أيام، منافسات البطولة التي شهدت تنافساً كبيراُ بين اللاعبين و شارك بها 216 رباع مثلو 12 نادياً ( العلا – النور – الاتحاد – الخويلدية – الطرف – الهدى – الترجي – العمران – الهلال – الجزيرة –السلام – جدة ) وفي ختام المنافسات توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال فواز العصيمي و الرئيس التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال خالد الرحيلي الفائزين بالبطولة، كما قدم العصيمي شكره لإدارة الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، على تعاونهم في إنجاح البطولة وتسخير كافة الإمكانات لتميزها.