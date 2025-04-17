رابطة دوري روشن تطلق جوائز الموسم الكروي الحالي

البلاد- جدة

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جوائز الموسم الرياضي 2024- 2025، التي تهدف إلى تكريم أبرز النجوم، الذين قدموا مستويات استثنائية على مدار الموسم، والاحتفاء بالنخبة التي أسهمت في رفع مستوى التنافس في دوري روشن؛ إذ سيُعْلَن عن الفائزين بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة ” الجولة 34″.

وتشمل الجوائز الرسمية لهذا الموسم ست فئات رئيسة، هي: جائزة أفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل مدرب، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

وفي خطوة تطويرية تُجسد حرص الرابطة على تعزيز مبدأ الشفافية والتكامل في عملية التصويت، تقرر إشراك مدربي وقادة الفرق الـ 18 في لجنة التصويت، إلى جانب 18 إعلاميًا من نخبة الإعلام الرياضي في المملكة.

وتمثل هذه اللجنة الموسعة نقلة نوعية، تسهم في ضمان شمولية التقييم وتنوع الآراء من داخل وخارج الملعب، بما يُظهر الواقع الفني للموسم بكل دقة.