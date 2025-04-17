الرياضة

رابطة دوري روشن تطلق جوائز الموسم الكروي الحالي

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جوائز الموسم الرياضي 2024- 2025، التي تهدف إلى تكريم أبرز النجوم، الذين قدموا مستويات استثنائية على مدار الموسم، والاحتفاء بالنخبة التي أسهمت في رفع مستوى التنافس في دوري روشن؛ إذ سيُعْلَن عن الفائزين بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة ” الجولة 34″.

وتشمل الجوائز الرسمية لهذا الموسم ست فئات رئيسة، هي: جائزة أفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل مدرب، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

وفي خطوة تطويرية تُجسد حرص الرابطة على تعزيز مبدأ الشفافية والتكامل في عملية التصويت، تقرر إشراك مدربي وقادة الفرق الـ 18 في لجنة التصويت، إلى جانب 18 إعلاميًا من نخبة الإعلام الرياضي في المملكة.

وتمثل هذه اللجنة الموسعة نقلة نوعية، تسهم في ضمان شمولية التقييم وتنوع الآراء من داخل وخارج الملعب، بما يُظهر الواقع الفني للموسم بكل دقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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