حقوي يضيف فضية سعودية في البطولة الآسيوية لألعاب القوى بالقطيف

الدمام – البلاد
حصد العداء السعودي حسن حقوي الميدالية الفضية في مسابقة “110”م حواجز ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات المقامة حاليا بمدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
جاء حقوي ثانيا بعد الياباني تاكاجي كوكي الذي تفوق ب”7″ أجزاء من الثانية فقط حيث كان حقوي قد أنهى السباق ثانيا بزمن قدره ” 13,49ثانية.
وتعتبر هذه الميدالية الثالثة للسعودية في هذه البطولة حيث كانت هناك ذهبيتان عن طريق محمد سراج الزاير وهاشم حكيم.
المقابل كان عدد من اللاعبات السعودية قد حققن الأهداف المرجوة منهن من خلال كسر الأرقام السابقة التي حققنها لكن دون الحصول على أي ميداليات.
وعبر اللاعب حقوي عن أسفه لعدم تحقيقه الذهب بعد أن كان قريبا منه، متمنيا أن يوفق في الفترة القادمة في تعويض ما فات من منجز.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م