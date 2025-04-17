تعرف على موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025

البلاد- جدة

يشهد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا غياب حامل اللقب، ريال مدريد، بعد توديعه منافسات البطولة في ربع النهائي أمام أرسنال الإنجليزي، بعد السقوط أمامه 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وودع ممثلا ألمانيا، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، منافسات البطولة، بعد الخسارة في ربع النهائي أمام إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني على الترتيب، ليكون الصراع في نصف النهائي بين فرق من إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا.

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري الأبطال

– برشلونة

– باريس سان جيرمان

– أرسنال

– إنتر ميلان

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام منافسات الذهاب في يومي 25 و26 أبريل 2025، بينما ستقام منافسات العودة يومي السادس والسابع من مايو المقبل.

وسيواجه أرسنال الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي في 25 من أبريل على ملعب الإمارات، على أن يستضيف الفريق الباريسي “الجانرز” في مباراة العودة على ملعب حديقة الأمراء في 7 مايو.

وفي الجانب الثاني من نصف النهائي، يخوض برشلونة ذهاب نصف النهائي أمام إنتر ميلان على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في 26 أبريل الجاري، قبل أن يخوض مباراة العودة على ملعب جيوزيبي مياتزا في 6 مايو.