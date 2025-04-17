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النصر يسعى لضم” مويسيس كايسيدو” نجم تشيلسي
الرياضة

النصر يسعى لضم” مويسيس كايسيدو” نجم تشيلسي

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن دخول مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي دائرة اهتمام نادي النصر للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أن نادي النصر ينظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع لاعبين بارزين.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في صيف 2023، قادمًا من برايتون آند هوف ألبيون مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى للدولي الإكوادوري 6 أعوام في عقده الممتد مع نادي تشيلسي الإنجليزي لثماني سنوات، ويُعَدّ صاحب الـ 23 عامًا الوحيد الذي بدأ في كل مباريات الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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