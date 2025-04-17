النصر يسعى لضم” مويسيس كايسيدو” نجم تشيلسي

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن دخول مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي دائرة اهتمام نادي النصر للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أن نادي النصر ينظر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع لاعبين بارزين.

وانضم كايسيدو إلى تشيلسي في صيف 2023، قادمًا من برايتون آند هوف ألبيون مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى للدولي الإكوادوري 6 أعوام في عقده الممتد مع نادي تشيلسي الإنجليزي لثماني سنوات، ويُعَدّ صاحب الـ 23 عامًا الوحيد الذي بدأ في كل مباريات الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.