الإقتصاد

“المواصفات” تعزز التعاون مع شرق آسيا

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جاكرتا
زار وفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برئاسة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، جمهورية إندونيسيا؛ لاستعراض التجربة السعودية في برنامج سلامة المنتجات.
والتقى الوفد خلال زيارته للعاصمة جاكرتا، بعددٍ من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة المنتجات وتقييم المطابقة، كما شملت الزيارة تنظيم ورشة عمل للتعريف بالتجربة السعودية في هذا المجال، وتفعيل التواصل مع المصنعين والمصدرين على المستوى الدولي، إضافةً إلى رفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة.
وتأتي زيارة وفد الهيئة إلى إندونيسيا ضمن سلسلة الزيارات التي قام بها الوفد السعودي لعدد من دول الشرق الآسيوي تضمنت: (سنغافورة – تايلند – ماليزيا)، وذلك للإسهام في زيادة التبادل التجاري، ضمن جهود عديدة ومتنوعة تنصب في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، في الوصول إلى اقتصاد مزدهر.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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