“المواصفات” تعزز التعاون مع شرق آسيا

البلاد – جاكرتا

زار وفد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برئاسة محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، جمهورية إندونيسيا؛ لاستعراض التجربة السعودية في برنامج سلامة المنتجات.

والتقى الوفد خلال زيارته للعاصمة جاكرتا، بعددٍ من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، لتعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة المنتجات وتقييم المطابقة، كما شملت الزيارة تنظيم ورشة عمل للتعريف بالتجربة السعودية في هذا المجال، وتفعيل التواصل مع المصنعين والمصدرين على المستوى الدولي، إضافةً إلى رفع الوعي بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات التحقق من المطابقة.

وتأتي زيارة وفد الهيئة إلى إندونيسيا ضمن سلسلة الزيارات التي قام بها الوفد السعودي لعدد من دول الشرق الآسيوي تضمنت: (سنغافورة – تايلند – ماليزيا)، وذلك للإسهام في زيادة التبادل التجاري، ضمن جهود عديدة ومتنوعة تنصب في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، في الوصول إلى اقتصاد مزدهر.