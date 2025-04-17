الخريف التقى قادة كبرى الشركات.. تعزيز التعاون مع إندونيسيا في المعادن الإستراتيجية

البلاد – الرياض

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى شركات التعدين في جمهورية إندونيسيا، ناقشت تعزيز التعاون في قطاع التعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال المعادن الإستراتيجية، والتي تمثل ركيزة أساسية في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

بحثت الاجتماعات أحدث الممارسات المستدامة في قطاع التعدين، والفرص المتبادلة في مجال إنتاج ومعالجة معادن رئيسة منها: (النيكل, والكوبالت, والنحاس)، إلى جانب التأكيد على الدور البارز للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع التعدين والمعادن، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. بحسب “واس”

وتضمّنت اجتماعات الخريّف – الثلاثاء- في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لقاء الرؤساء التنفيذيين في مجموعة التعدين الإندونيسية “MIND ID”، وشركة “PT Vale” التعدينية، واستعراض مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والفرص النوعية التي تتيحها، إلى جانب الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين في قطاع التعدين.