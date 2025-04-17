الإقتصاد

“البريد”: اتفاقيات لتصنيع الطرود

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1446 هـ      17 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
وقعت مؤسسة البريد السعودي “سبل” أمس عددًا من الاتفاقيات مع أربعة مصانع وطنية لتصنيع الملفات والطرود البريدية والملصقات وفقًا لأعلى المعايير العالمية, وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية المشتركة لتوطين الصناعات المحلية والارتقاء بجودة المنتجات السعودية، وامتدادًا لتفعيل الاتفاقية الموقّعة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”.
وتسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وفتح أسواق تصديرية جديدة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق المحتوى المحلي في مختلف سلاسل الإمداد.
وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لمسار إستراتيجي مشترك يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين ممكنات الصناعة والخدمات اللوجستية، واستثمار البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها المملكة، بما يعزّز مكانتها مركزًا اقتصاديًا حيويًا يربط بين محاور التجارة العالمية عبر القارات الثلاث.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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