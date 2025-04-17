الرياضة الباحة تستضيف غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات

الباحة- البلاد

تنطلق غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات للرجال والنساء، التي تستضيفها منطقة الباحة على مدى يومين، بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات، وإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة. وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة الباحة بندر بن سعد الغامدي، أن البطولة تشهد مشاركة 16 ناديًا، وتضم 115 لاعبًا ولاعبة، مشيرًا إلى أن السباق في اليوم الأول سيقام على طريق محافظة العقيق بمركز جرب، بمسافة 70 كلم للرجال و30 كلم للسيدات، بينما سيقام في اليوم الثاني على طريق صخوان، بمسافة 130 كلم للرجال و45 كلم للسيدات.