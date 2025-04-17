في 28 بروشن.. الاتحاد يخشى استفاقة النموذجي

البلاد- جدة

يحل الاتحاد ضيفًا على الفتح، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.

يبحث كلا الفريقين عن مواصلة الانطلاقة، حيث يدخل الاتحاد اللقاء منتشيًا بتوسيعه الفارق مع ملاحقه الهلال إلى 7 نقاط بعدما رفع رصيده لـ 65 نقطة بالفوز على العروبة في الجولة الماضية.

في المقابل تلقى الفتح دفعة معنوية كبيرة بفوزه العريض على الخليج في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي قفز به للمركز الـ 14 برصيد 26 نقطة، لكنه لا يزال في موقف صعب؛ إذ تفصله نقطتان فقط عن منطقة الهبوط.

مواجهات الفريقين

يلتقي الاتحاد والفتح اليوم للمرة 32 في دوري المحترفين، حيث تواجها في 31 مواجهة سابقة، حقق خلالها الاتحاد الفوز في 14 مباراة، مقابل 6 انتصارات للفتح، بينما حسم التعادل 11 مباراة.

ويبحث الاتحاد عن تحقيق رقم هو الأول له في تاريخ مواجهاته أمام الفتح، حيث سيحقق حال فوزه الانتصار السادس على التوالي أمام الفتح في دوري المحترفين، بعد الفوز في آخر 5 مواجهات بالدوري خلال الفترة من 7 أكتوبر 2022 حتى 23 نوفمبر، علمًا بأن الفتح سبق له تحقيق 4 انتصارات متتالية أمام الاتحاد، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل 2011 و17 نوفمبر 2012.