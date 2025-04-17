اتحاد الغرف السعودية ممثلًا في اللجنة الوطنية للامتياز التجاري يطلق المعرض الدولي الأول العائم بمشاركة 24 دولة

جدة – خالد بن مرضاح

في خطوة غير مسبوقة على مستوى قطاع الامتياز التجاري في المملكة والمنطقة، تستعد اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وبرعاية رئيس الاتحاد حسن الحويزي، لإطلاق المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري، وذلك يوم 5 مايو 2025، على متن سفينة “أرويا كروز”، انطلاقًا من مدينة جدة.

ويشهد المعرض مشاركة ممثلين من 24 دولة من مختلف قارات العالم، تشمل نخبة من المستثمرين، ورجال الأعمال، ومانحي وممنوحي الامتياز التجاري، في حدث يُعد الأول من نوعه على مستوى الفكرة والتنفيذ والمشاركة الدولية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور العلامات التجارية السعودية في الأسواق العالمية، وخلق منصة مبتكرة لعرض قصص النجاح والنماذج الوطنية المتميزة في قطاع الامتياز التجاري، إضافة إلى استقطاب فرص استثمارية نوعية من الخارج نحو السوق السعودية.

أهداف المعرض

• تمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع الإقليمي والدولي.

• تعزيز التواصل والتكامل بين المستثمرين المحليين والدوليين.

• توفير منصة تفاعلية للتعريف بثقافة الامتياز التجاري وأفضل الممارسات العالمية.

• دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد الغامدي، رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، أن المعرض يمثل نقلة نوعية في تنظيم الفعاليات المتخصصة، قائلًا:

“هذا المعرض العائم يُجسد صورة المملكة الحديثة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار، ويبرز تنافسية العلامات السعودية في الأسواق العالمية. واختيار سفينة بحرية لإقامة المعرض يعكس رغبتنا في تقديم تجربة استثنائية وخارج الأطر التقليدية في تنظيم فعاليات الأعمال.”

ويُنتظر أن يشكل الحدث محطة إستراتيجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، ويعزز من توجه المملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والتقنية وريادة الأعمال.