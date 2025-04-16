وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى

الكويت – البلاد

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز العلاقات المميزة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل المشتركة التي تهدف إلى تطوير التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتواصل الثقافي والسياحي.

وبحث الاجتماع، التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، التي تستضيفها مدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان الشهر القادم، وتأتي بعد القمة الأولى التي عُقدت في المملكة العربية السعودية في العام 2023، كما تناول الاجتماع المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والسفير هيثم المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل.