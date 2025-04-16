الرياضة نجوم الفورمولا1 يتفقون: حلبة كورنيش جدة “عالمية”

الرياض – هاني البشر

لم يُخفِ نجوم سباقات الفورمولا1 العالميون إعجابهم الشديد بأسرع حلبة شوارع في العالم، تحتضنها المملكة في جدة، التي مرّ عليها العديد من السائقين الكبار في عالم البطولة الرياضية الكبرى، وسجّلوا من خلالها ذكريات تحفظها ذاكرتهم في أربع نسخ مضت، عنوانها التحدي ومضمونها الشغف والمنافسة الشريفة، أمام أعين الجماهير في شتى أنحاء العالم. وبالنظر إلى أبرز الأحاديث التي أدلى بها نجوم سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، فقد وصف بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن؛ من فريق رد بُل- السائق الوحيد الذي فاز مرتين في جدة في عامي 2022 و2024- حلبة كورنيش جدة بـ”الرائعة”. وأكمل حديثه بقوله: “تتميز الحلبة التي صُمّمت باحترافية، بسرعتها العالية ومنعطفاتها المثيرة”، التي تمنح السائقين قيادة ممتعة في كل تفاصيلها، من البداية وحتى خط النهاية. أما البريطاني لويس هاميلتون- بطل العالم سبع مرات والفائز بأول نسخة من السباق في جدة عام 2021- فقد قال: “هي بلا شك حلبة سريعة ومذهلة، وإذا تمكن المتسابق من إيجاد الإيقاع الصحيح، فإنها تصبح واحدة من أفضل الحلبات المفضلة له في القيادة”. أما زميله في فريق فيراري، الشاب شارل لوكلير من موناكو، فقد عبّر عن حبه لحلبة كورنيش جدة قائلًا: “أحب هذه الحلبة، فهي حلبة شوارع سريعة، مليئة بالتحديات والمنعطفات الحادة، ولا شك أن الإيقاع المناسب في هذه الحلبة هو سر التفوق فيها، حيث يتعين على المتسابق النجاح في الوصول إلى التوقيت المثالي في كل منعطف لتحقيق أفضل أداء له”. ووافق الأسباني كارلوس ساينز من فريق ويليامز حديث لوكلير حين قال: “إنها حلبة غير عادية بخصائصها الفريدة، وهي تتطلب توازنًا دقيقًا لتحقيق الأداء المثالي، إضافة إلى ضرورة التركيز الشديد في كل مسار منها لتحقيق أهداف المتسابق.” ومن كارلوس ساينز إلى الأسترالي أوسكار بياستري، المنضم إلى عالم سباقات الفورمولا1 عام 2023، فقد تحدث عن الحلبة بقوله: “حلبة كورنيش جدة تتميز بتصميمها الفريد الذي لم أرَ مثله من قبل، هي حلبة شوارع بأعلى المواصفات، فضلًا عن كونها الأسرع بين نظيراتها.” أما البريطاني لاندو نوريس، زميل بياستري في فريق مكلارين، فقد وصف حلبة كورنيش جدة بأنها الأجمل بين كافة حلبات سباقات الفورمولا1، وأضاف: “بالنسبة لي، كرياضي محترف ومنافس في عالم الفورمولا1، فهي بالتأكيد حلبة ممتعة، مليئة بالحماس، وتسيطر عليها التحديات التي تزيد من الإثارة على أرضها.” من جهته، قال السائق المخضرم في فريق ساوبر؛ الألماني نيكو هولكنبرغ: “حلبة كورنيش جدة فريدة من نوعها وسريعة بشكل لا يُصدّق، كل منعطف هنا يمنحك حماسًا استثنائيًا للاستمرار في السباق حتى خط النهاية.” وأخيرًا، عبّر البريطاني جورج راسل من فريق مرسيدس عن سعادته بعودته إلى الحلبة قائلًا: “إنه لأمر ممتع جدًا الرجوع إلى هذه الحلبة الاستثنائية، فهي تجمع ما بين السرعة العالية والتجربة الممتعة لكل من يشارك فيها.” أحاديث نجوم الفورمولا1، وإن اختلفت في التعبير، فقد اتفقت في المضمون، بأن حلبة كورنيش جدة باتت واحدة من أبرز الحلبات التي يترقبها عشاق السباق العالمي حول العالم، نظرًا لما تقدمه من تحدٍّ فريد للسائقين، وإثارة للجماهير ووسائل الإعلام، على ساحل عروس البحر الأحمر، جدة.