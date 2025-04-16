مصرع الجابوني” بوبيندزا” لاعب الشباب السابق

توفي الجابوني آرون بوبيندزا، لاعب نادي الشباب السابق، اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر لأحد المباني السكنية في الصين.
وارتدى صاحب الـ 28 عاما في وقت سابق، قميص نادي الشباب، خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى يونيو 2023، فخاض معه 17 مباراة ساهم خلالها في إحراز 14 هدفاً.
وأكدت تقارير، أن السلطات الصينية تباشر التحقيق في حادث وفاة اللاعب الجابوني، وذلك لاحتمال وجود شبهة انتحار.
وكان بوبيندزا قد لعب لفريق رابيد بوخارست الروماني خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يناير 2025، بعد أن أصر المدرب الروماني المعروف ماريوس شوموديكا على التعاقد معه، وتمكن اللاعب الجابوني من تسجيل 5 أهداف مع الفريق، لكنه رحل سريعًا إثر خلافات تعاقدية مع النادي، ورفض العودة من معسكر الشتاء الذي أقيم في دبي.
يذكر أن بوبيندزا كان آخر تجاربه في الدوري الصيني مع نادي زدجيانغ الصيني، وشارك مؤخرًا في مباراة فريقه ضد شنغهاي شينهوا، التي خسرها فريقه بنتيجة 2-3، وقدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول لفريقه.
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