محمد آل نصفان يتوج بالفردي.. والأخضر تالث الفرق بالبطولة العربية للاسكواش

الرياض – هاني البشر

تُوج لاعب المنتخب السعودي للاسكواش محمد آل نصفان بلقب البطولة العربية الـ29 تحت 19 عاماً، التي اختتمت منافساتها أمس في دولة الكويت، بمشاركة 23 لاعباً يمثلون 7 دول، وأقيمت على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي للاسكواش .

وحقق المنتخب السعودي للإسكواش المركز الثالث فرق فئة تحت 15,19 فيما فاز المنتخب الكويتي بلقب البطولة وجاء ثانياً منتخب الأردن.

وحصد النجم السعودي الشاب محمد آل نصفان لقب البطولة في فئة تحت 19 عاماً، بعد فوزه على الكويتي جاسم الغريب 3/1 في المباراة النهائية.

بدأ اللاعب السعودي مشواره في البطولة من خلال الفوز على الكويتي عبدالرحمن المغربي 3/0 في دور الـ16 قبل أن يكسب في دور الـ8 اللاعب الكويتي خالد الفوزان 3/1 ثم يتغلب على الأردني أسامه البطاينه في دور الأربعة 3/1.

وجاء تحقيق لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ الاسكواش السعودي ليؤكد النجم محمد آل نصفان البالغ من العمر 17 عاماً استمرار تألقه في المحافل الدولية وذلك بعد أن بدأ العام 2025 بالفوز بلقب بطولة التشيك الدولية في يناير الماضي ثم في شهر فبراير حقق لقب بطولة سلوفينيا والتي تقدم من خلالها تصنيفه إلى المركز الثالث في أوروبا ليحقق بعد ذلك لقب بطولة فرنسا الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقبل نهاية شهر فبراير تمكن آل نصفان من تحقيق لقبه الرابع هذا العام بعد الفوز بلقب بطولة ألمانيا للشباب والناشئين لينجح بعد ذلك في تحقيق أول لقب له في بطولات المحترفين إثر الفوز ببطولة قطر ستلايت psa فيما أضاف لقبه السادس في عام 2025 بعد الفوز مؤخراً بلقب البطولة العربية في الكويت.