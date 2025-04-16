قبل انطلاق الحدث المرتقب.. حلبة كورنيش جدة تستقبل سيارات الفورمولا1

وبوصول سيارات الفرق العالمية المشاركة إلى جدة، تصبح أسرع حلبة شوارع في العالم في أتم الجاهزية لانطلاق الحدث المرتقب عالميًا نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة (20) متسابقًا يمثلون (10) فرق متميزة، وسط حضور جماهيري كبير وتغطيات موسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية.

الجدير ذكره، أن حلبة كورنيش جدة تنفرد بتصميمها الانسيابي الفريد ومساراتها الواسعة، حيث تتضمن 27 منعطفًا تتوزع بين 16 إلى اليسار و11 إلى اليمين، ما يمنح السائقين تجربة قيادة مليئة بالتحديات والإثارة.

وتتيح المنعطفات الطويلة الوصول إلى سرعات كبيرة تصل إلى 252.8 كم/ساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كم/ساعة، إلى جانب ثلاث مناطق مخصصة لتفعيل نظام DRS، ما يُسهم في رفع وتيرة المنافسة بين السائقين وإضفاء المزيد من التشويق على مجريات السباق العالمي.

ويتناغم استضافة المملكة لهذه الجولة العالمية من بطولة الفورمولا1، مع أهداف وزارة الرياضة بتعزيز تواجد الرياضة السعودية على الساحة الدولية، وعقد الشراكات الفعّالة، إلى جانب تطوير المنظومة الرياضية لاستقبال أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، وتوفير أفضل المرافق لها باحترافية عالية، بما يتماشى مع الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات الوطنية.