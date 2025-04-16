في روشن” 28″.. الاتحاد لمواصلة الابتعاد بالصدارة.. والهلال لاستعادة التوازن

البلاد- جدة

‭ ‬يسعى الهلال لاستعادة توازنه عندما يستضيف الخليج ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم غدا الخميس بعدما بات مركزه الثاني في مهب الريح.

وخرج الهلال بنقطة واحدة من آخر مباراتين في المسابقة ليصل إلى 58 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام النصر الذي حقق العلامة الكاملة في آخر ثلاث مباريات.

ولن يكون العودة إلى المسار الصحيح الدافع الوحيد أمام الهلال حامل اللقب عندما يواجه الخليج الذي حقق ثلاثة انتصارات فقط في الدوري هذا العام، كان آخرها أمام الرائد مطلع الشهر الجاري، والذي أعاده لدرب الانتصارات بعد نحو ثلاثة أشهر دون انتصارات.

فقد خسر الهلال 3-2 في مباراة الدور الأول أمام الخليج، عاشر الترتيب برصيد 33 نقطة، رغم أنه تقدم بهدفين مبكرين سجلهما ماركوس ليوناردو وألكسندر ميتروفيتش الذي يأمل مشجعو الهلال أن يستعيد حاسته التهديفية.

وغاب اللاعب الصربي عن الملاعب لفترة بسبب مشكلات بدنية لكنه لعب أساسيا في الخسارة 3-1 أمام النصر ثم التعادل 1-1 مع الاتفاق دون أن يتمكن من هز الشباك.

وعلى بعد نقطة واحدة ومركز واحد يتربص النصر، الذي يحل ضيفا على القادسية يوم الجمعة سعيا للثأر لخسارته على أرضه في الدور الأول 2-1.

ويخوض النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في آخر ثلاث مباريات على حساب الخلود والهلال والرياض على الترتيب بفضل تألق كريستيانو رونالدو.

وهز البرتغالي الشباك في آخر أربع مباريات خاضها النصر في الدوري، بينها ثنائية في الفوز 3-1 على حامل اللقب وأخرى في انتفاضة فريقه في الفوز 2-1 على الرياض في الجولة الماضية.

ويتصدر اللاعب البالغ عمره 40 عاما قائمة هدافي المسابقة برصيد 23 هدفا، بفارق أربعة أهداف أمام عبد الرزاق حمد الله، لاعب الشباب سادس الترتيب والذي يأمل في تحقيق انتصاره الرابع تواليا عندما يستضيف الأخدود.

ويبتعد النصر بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي يحل غدا الخميس ضيفا على الفتح الذي يصارع شبح الهبوط إذ يبتعد بفارق نقطتين فقط عن ثلاثي القاع قبل سبع جولات على النهاية.

ويأمل الاتحاد في تحقيق انتصارين متتاليين على الأقل في الدوري لأول مرة منذ حقق أربعة انتصارات متتالية بين الأول و22 من فبراير شباط الماضي.

أما الأهلي رابع الترتيب فيستضيف الفيحاء يوم الجمعة أملا في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الجولة الماضية عندما فاز 2-صفر على الرائد ليعود إلى درب الانتصارات بعد غياب استمر ثلاث مباريات.

وتنطلق منافسات الجولة غدا الخميس بمواجهة الاتفاق أمام الرياض على أن تختتم يوم السبت بمباراتي العروبة أمام الرائد والتعاون ضد الوحدة.