دنيا أبو طالب من منصة التايكوندو إلى منصة التكريم العالمي

فازت لاعبة نادي القادسية والمنتخب السعودي دنيا أبو طالب، بجائزة المساواة والتنوع والشمول عن قارة آسيا لعام 2024م، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السعودية.
يأتي هذا التكريم تقديراً لدورها البارز في تمثيل المرأة السعودية على الساحة الدولية، وإسهاماتها الملهمة في تمكين المرأة الرياضية على المستويين المحلي والدولي.
وحققت أبو طالب، العديد من الإنجازات المتميزة في مسيرتها الرياضية، منها التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، كأول امرأة سعودية تحقق هذا الإنجاز، كما نالت المركز الأول عالمياً في ترتيب التصنيف العام للاتحاد الدولي للتايكوندو لوزن تحت 53 كجم لشهر مارس 2025.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م