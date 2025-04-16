جوميز: سنلعب أمام الاتحاد بتوازن وطموح كبير

أكد المدير الفني للفريق الأول بنادي الفتح، جوزيه جوميز، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام فريق الاتحاد متصدر دوري روشن، مشددًا على أن فريقه سيخوض المباراة بأقصى درجات التركيز والطموح، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من هدف البقاء في الدوري.
وأوضح جوميز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الثلاثاء، للحديث عن تحضيراته للمباراة المرتقبة أن مواجهة فريق بحجم الاتحاد، الذي يُعد الأعلى تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، تحتاج إلى “واقعية تكتيكية” متزنة، تضمن الصلابة الدفاعية مع عدم التنازل عن صناعة الفرص والتطلع للفوز، وقال: “سنلعب أمام الفريق الأول في ترتيب الدوري، وصاحب جودة هجومية عالية، لكن هذا لا يعني أننا خسرنا المباراة مسبقًا. الاتحاد حصل على نقاط أمام فرق قوية جدًا، سواء من خلال اللعب المفتوح أو حتى من الفرق التي اعتمدت الدفاع بمنطقة منخفضة، فجودة لاعبيهم تمنحهم حلولًا متعددة”.
وأشار المدرب البرتغالي إلى أهمية التركيز طوال دقائق اللقاء، قائلاً: “المباراة ستكون صعبة، ونحن بحاجة للتركيز الكامل. أريد أن أشعر بأننا في وضع آمن، وهذا يتحقق بالبقاء في دوري روشن الموسم المقبل، وهذا لا يأتي إلا عبر جمع النقاط مباراة بعد أخرى، من خلال الدفاع الجيد وخلق الفرص”.
وحذر جوميز من اعتماد نهج مبالغ فيه في التحفظ، مؤكدًا أن مواجهة الاتحاد تتطلب توازنًا دقيقًا بين الدفاع والهجوم: “فلا يمكن أن نكون مجانين ونلعب بنفس المستوى أمام الاتحاد، لكن أيضًا إذا ذهبنا للمباراة بهدف التعادل فقط، وامتنعنا عن أي إجراء هجومي، سيسجلون وستكون كارثة. الاتحاد فريق قوي جدًا، خاصة في لحظات التحول الهجومي، وإذا لم نحْمِ أنفسنا منها، سيكون من الصعب جدًا الفوز عليهم”.
واختتم جوميز تصريحاته بالتأكيد على ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم، قائلاً: “أؤمن بأننا نستطيع تحقيق شي وسنحاول، وسأطلب من اللاعبين أقصى ما يمكن تقديمه في الملعب. وإذا لم نركز طوال المباراة، حتى في حال اعتمادنا على الدفاع المنخفض، فإن جودة لاعبيهم قادرة على إيجاد الحلول، حتى أمام تكتل دفاعي معقد”.
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