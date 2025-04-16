النصر يحسم مستقبل بيولي في نهاية الموسم

ودخل بيولي دائرة اهتمام عدد من الأندية الإيطالية الكبرى وعلى رأسها يوفنتوس وروما، لكن المدرب الإيطالي يفضل الاستمرار مع فريقه في دوري روشن.

وفي حال استمراره مع النادي، سيحصل المدرب الإيطالي على 11 مليون يورو في الموسم المقبل.

ومن جانبها، قررت إدارة النصر تأجيل حسم مستقبل بيولي مع نهاية الموسم الجاري بعد مراجعة نتائج الفريق، وأدائه العام قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الإبقاء عليه، أو تغييره.