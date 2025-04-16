النصر يحسم مستقبل بيولي في نهاية الموسم

الرياضةالنصر يحسم مستقبل بيولي في نهاية الموسم صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1446 هـ 16 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة يأمل الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الاستمرار مع ناديه حتى نهاية عقده، وعدم الرحيل في صيف 2025 بالتزامن مع انتهاء تعاقده الذي يتبقى منه موسم واحد. ودخل بيولي دائرة اهتمام عدد من الأندية الإيطالية الكبرى وعلى رأسها يوفنتوس وروما، لكن المدرب الإيطالي يفضل الاستمرار مع فريقه في دوري روشن. وفي حال استمراره مع النادي، سيحصل المدرب الإيطالي على 11 مليون يورو في الموسم المقبل. ومن جانبها، قررت إدارة النصر تأجيل حسم مستقبل بيولي مع نهاية الموسم الجاري بعد مراجعة نتائج الفريق، وأدائه العام قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الإبقاء عليه، أو تغييره.