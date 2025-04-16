المملكة وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا الصحية

باريس – واس

التقى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، بالوزير المفوض المكلف بالتجارة الخارجية في الجمهورية الفرنسية لوران سان مارتن.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار الصحي، والابتكار، والصحة الرقمية، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في سلاسل الإمداد العالمية حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، ومساعد وزير الصحة عبدالرحمن العيبان، وعدد من القيادات من وزارة الصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، ومستشفى صحة الافتراضي واللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات وشركة الصحة القابضة وعدد من المسؤولين.

وفي ختام اللقاء، شهد الوزيران مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصحة القابضة ممثله بالرئيس التنفيذي للمالية عبدالعزيز الملحم و”فرانس بايوتك” الفرنسية ممثله بالرئيس التنفيذي السيد فريدريك جيرارد، في مجال التكنولوجيا الصحية ودعم نمو الشركات الناشئة.