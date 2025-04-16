العداء هاشم حكيم يضيف الذهبية الآسيوية الثانية للسعودية

الدمام -البلاد
أضاف العداء السعودي هاشم أحمد حكيم ثاني ميداليات الذهب الآسيوي بعد فوزه في سباق “2000” متر موانع بزمن قدره “6” دقائق و”6,6″ ثوان، متقدما على الصيني لي جوان زي بفارق “8” ثوان، بعد منافسة قوية على مضمار مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. وأهدى العداء هاشم حكيم هذا المنجز للقيادة الرشيدة، ووزارة الرياضة، والأولمبية السعودية، واتحاد ألعاب القوى، وكل من وقف معه وسانده في مسيرته في أم الألعاب.
وعبر عن سعادته بهذا المنجز معتبرًا إياه هدفًا رئيسًا من مشاركته في هذه البطولة، التي ضمت العديد من العدائين البارزين على مستوى القارة الآسيوية.