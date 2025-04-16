الرياضة

العداء هاشم حكيم يضيف الذهبية الآسيوية الثانية للسعودية

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1446 هـ      16 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام -البلاد
أضاف العداء السعودي هاشم أحمد حكيم ثاني ميداليات الذهب الآسيوي بعد فوزه في سباق “2000” متر موانع بزمن قدره “6” دقائق و”6,6″ ثوان، متقدما على الصيني لي جوان زي بفارق “8” ثوان، بعد منافسة قوية على مضمار مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. وأهدى العداء هاشم حكيم هذا المنجز للقيادة الرشيدة، ووزارة الرياضة، والأولمبية السعودية، واتحاد ألعاب القوى، وكل من وقف معه وسانده في مسيرته في أم الألعاب.

وعبر عن سعادته بهذا المنجز معتبرًا إياه هدفًا رئيسًا من مشاركته في هذه البطولة، التي ضمت العديد من العدائين البارزين على مستوى القارة الآسيوية.

 

وبيَّن أنه أدرك قدرته على التتويج بالذهبية، بعد أن دخل منافسة ثنائية مع اللاعب الصيني في الأمتار الأخيرة، واعتبر حكيم أن هذا المنجز محفز للعديد من المنجزات المقبلة في مسيرته؛ ومن بينها الميداليات الأولمبية مشددًا على أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق الطموح.

وأشاد بالدعم الكبير والمتابعة المباشرة من قبل الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وتوفير كافة الإمكانات والمعسكرات اللازمة من أجل التجهيز لهذا البطولة القارية، وكذلك التدريب المكثف مع المدرب المباشر؛ من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة لدخول المنافسات.
كما اعتبر أن وجود الفريق السعودي بكامله في المدرجات، ودعمه وتشجيعه في أصعب مراحل السباق، كان له أثر كبير فيما تحقق.
وأكد أن لديه أهدافًا قريبة المدى، منها الفوز بالذهب الخليجي بعد أيام معدودة، مشيرًا إلى أن الذهب الآسيوي محفز كبير لتحقيق ذلك.

وكان السعودي محمد سراج الزاير قد بدأ البطولة بالتتويج في مسابقة رمي المطرقة في اليوم الافتتاحي للبطولة.
ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق المزيد من الميداليات من خلال منافسات هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في المملكة؛ حيث إن هناك أهدافًا بعيدة المدى لتجهيز جيل من اللاعبين، للتواجد القوي في أولمبياد آسيا “2034” المقررة في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتواجد “29” لاعبًا و”7″ لاعبات.

وتتواصل منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات في محافظة القطيف؛ حيث ستكون هناك المزيد من الفرص للاعبين السعوديين لتحقيق المزيد من الميداليات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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