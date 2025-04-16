الاتحاد يطلب حكامًا أجانب لمواجهة الاتفاق

البلاد- جدة

كشفت تقارير عن رغبة إدارة نادي الاتحاد في إسناد مباراة الفريق أمام الاتفاق، المقرر لها 22 أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، لطاقم تحكيم أجنبي.

وأكدت التقاير، أن إدارة نادي الاتحاد طلبت طاقم تحكيم أجنبيًا أمام الاتفاق، في المباراة المقرر أن يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

ويستعد الفريق لمواجهة مرتقبة أمام الفتح، غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن.

وفي وقت سابق، اشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم على الأندية الراغبة في استقدام حكام أجانب لمبارياتها التقدُّم قبل 14 يومًا من موعد المباراة.

وأوضح اتحاد الكرة، أن تكلفة أربعة حكام تبلغ 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوَّن من خمسة حكام إلى 219 ألفًا.