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الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة

صحيفة البلادaccess_time18 / شوال / 1446 هـ      16 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

 رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة, بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس (السابع عشر) في دورته السادسة، بحضور أعضاء المجلس.

 واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واطلع على عرض من أمانة جدة تضمن مراحل تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية بالمحافظة، كما اطلع المجلس على عرض من لجنة جودة الحياة والاستثمار بالمجلس المحلي بالمحافظة, تضمن مبادرات اللجنة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة بالمحافظة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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