الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة

جدة – البلاد

رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة, بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس (السابع عشر) في دورته السادسة، بحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واطلع على عرض من أمانة جدة تضمن مراحل تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية بالمحافظة، كما اطلع المجلس على عرض من لجنة جودة الحياة والاستثمار بالمجلس المحلي بالمحافظة, تضمن مبادرات اللجنة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة بالمحافظة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.