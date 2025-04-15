71 رخصة وساطة للمنصات العقارية

البلاد – الرياض

رخصت الهيئة العامة للعقار71 منصةً عقاريةً إلكترونية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ وذلك بعد استيفاء المنصات الشروط، والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة، وإكمال الربط التقني. وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي؛ بما يحقق التنافسية، وإتاحة المزيد من الخيارات، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها ، مؤكدة أن رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية، التي تخوّل للأفراد والمنشآت ممارسة الأنشطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين.