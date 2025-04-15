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71 رخصة وساطة للمنصات العقارية

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
رخصت الهيئة العامة للعقار71 منصةً عقاريةً إلكترونية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ وذلك بعد استيفاء المنصات الشروط، والمتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة، وإكمال الربط التقني. وأكّدت “الهيئة” أنها مستمرة في استقبال طلبات الترخيص للمنصات العقارية من خلال منصة الوساطة العقارية عبر موقعها الرسمي؛ بما يحقق التنافسية، وإتاحة المزيد من الخيارات، مؤكدةً أنّ المنصات غير المرخصة سيتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها ، مؤكدة أن رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية، التي تخوّل للأفراد والمنشآت ممارسة الأنشطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة لتقديم خدمات نوعية للمستفيدين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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