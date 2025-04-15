14 لاعبًا ولاعبة يمثلون أخضر البلياردو والسنوكر في بطولة غرب آسيا 2025 بالبحرين

الدمام- البلاد

يشارك المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر في بطولة غرب اسيا للبلياردو والسنوكر 2025، التي تنطلق منافساتها غدًا الأربعاء بالعاصمة البحرينية المنامة، وتستمر منافساتها إلى يوم 24 أبريل الجاري.

ويمثل المنتخب السعودي في منافسات البلياردو الكبار لاعبان هما” مشاري الرشيد، وعبدالعزيز العامودي” تحت إشراف المدرب فرنسسكو، فيما يشارك في منافسات البلياردو للناشئين بثلاثة لاعبين هم” إبراهيم الأسود وباسل حميدة، وراكان البقمي” تحت إشراف المدرب عبدالحمن العمار، وفي منافسات السنوكر كبار يشارك المنتخب السعودي بلاعبين هم ” نواف العتيبي وعصام إسحاق” وكذلك يمثل الأخضر في منافسات السنوكر للناشئين لاعبان هما” زياد القباني، وعبدالله القباني” تحت إشراف المدرب عمران شاهزاد.

وفي منافسات السيدات، يشارك المنتخب السعودي بخمس لاعبات هن” لارا الزنان ورولا عاشور وجود بخاري ورحاب شكري ودانه ابو راشد” تحت إشراف المدربه ساشي، ويشرف ادارياً على المنتخب الإداريان سرحان القباني وخالد الغفيلي.

من جانبه، يحضر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أماني العجلان اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب اسيا، الذي سيعقد على هامش البطولة صباح يوم السبت المقبل.