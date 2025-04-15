“نيوم للاستثمار” يدعم الابتكار الغذائي

البلاد – نيوم

أعلن صندوق نيوم للاستثمار، استثمارًا استراتيجيًا في شركة “ليبريشن لابس” ، التي تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التصنيع الحيوي باستخدام تقنية التخمير الدقيق؛ بهدف دعم جهود شركة نيوم للغذاء “توبيان”، لتصميم وتطوير منشأة متطورة في المملكة ، مما يعزز من كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل محطة محورية في مسيرة نيوم بأن تكون مركزًا عالميًا رائدًا في مجال إنتاج الغذاء المستدام؛ إذ ستسهم الخبرات العميقة التي تمتلكها “ليبريشن لابس” في مجال التخمير الدقيق والتصنيع الحيوي في تمكين نيوم من تسريع تبني التقنيات المتقدمة لإنتاج الأغذية، والإسهام في إعادة تشكيل مستقبل الأنظمة الغذائية على نحو أكثر ابتكارًا واستدامة.