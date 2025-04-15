الإقتصاد

“نيوم للاستثمار” يدعم الابتكار الغذائي

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيوم
أعلن صندوق نيوم للاستثمار، استثمارًا استراتيجيًا في شركة “ليبريشن لابس” ، التي تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التصنيع الحيوي باستخدام تقنية التخمير الدقيق؛ بهدف دعم جهود شركة نيوم للغذاء “توبيان”، لتصميم وتطوير منشأة متطورة في المملكة ، مما يعزز من كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل محطة محورية في مسيرة نيوم بأن تكون مركزًا عالميًا رائدًا في مجال إنتاج الغذاء المستدام؛ إذ ستسهم الخبرات العميقة التي تمتلكها “ليبريشن لابس” في مجال التخمير الدقيق والتصنيع الحيوي في تمكين نيوم من تسريع تبني التقنيات المتقدمة لإنتاج الأغذية، والإسهام في إعادة تشكيل مستقبل الأنظمة الغذائية على نحو أكثر ابتكارًا واستدامة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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