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نفاد تذاكر مباراة الهلال وجوانجغو في نخبة آسيا
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الهلال وجوانجغو في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

نفدت تذاكر مباراة الهلال أمام جوانجغو الكوري الجنوبي، المقرر لها الخامس والعشرين من أبريل الجاري، بمنافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستضيف ملعب “الإنماء” في جدة مباراة الهلال وجوانجغو الصيني على بطاقة الترشح إلى المربع الذهبي في البطولة القارية.

وانهالت جماهير الهلال على شراء التذاكر المخصصة لها ليتم إعلان نفادها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأهل الهلال إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2024-2025 بعد تخطي عقبة باختاكور الأوزبكي في ثمن النهائي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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