نفاد تذاكر مباراة الهلال وجوانجغو في نخبة آسيا

البلاد- جدة

نفدت تذاكر مباراة الهلال أمام جوانجغو الكوري الجنوبي، المقرر لها الخامس والعشرين من أبريل الجاري، بمنافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستضيف ملعب “الإنماء” في جدة مباراة الهلال وجوانجغو الصيني على بطاقة الترشح إلى المربع الذهبي في البطولة القارية. وانهالت جماهير الهلال على شراء التذاكر المخصصة لها ليتم إعلان نفادها خلال الساعات القليلة الماضية. وتأهل الهلال إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2024-2025 بعد تخطي عقبة باختاكور الأوزبكي في ثمن النهائي.