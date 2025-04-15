في إنجاز سعودي جديد| فرح اليوسف تشارك في الجولة الثانية من أكاديمية الفورمولا1 2025

الرياض – هاني البشر

بإشراف وزارة الرياضة، أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية- الجهة المروجة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1- عن مشاركة السائقة السعودية فرح اليوسف، كبطلة خاصة في الجولة الثانية من سلسلة سباقات أكاديمية الفورمولا1 لعام 2025- أحد السباقات المصاحبة للجائزة- التي ستقام على حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 18 – 20 إبريل الحالي.

تأتي مشاركة فرح اليوسف في أعقاب الظهور المميز للبطلة السعودية ريما الجفالي في سباق أكاديمية الفورمولا1 بجدة العام الماضي، وهي خطوة هامة نحو تعزيز تمثيل المرأة السعودية في رياضة المحركات العالمية.

تحظى فرح بسجل رياضي مميز يعكس إمكاناتها الكبيرة في عالم رياضة المحركات، فهي ستمثل السعودية في نهائيات كأس الأمم للفورمولا للسيدات، التي ستقام في دبي في مايو المقبل، وحققت المركز الأول في بطولة السعودية للكارتينغ للسيدات لعام 2022، كما تألقت في نهائيات العالم للكارتينغ بحصولها على المركز السادس والعشرين، ما يبرز موهبتها وإصرارها على التفوق وتحقيق المزيد من الإنجازات في رياضة المحركات.

وفي حديثها عن مشاركتها في هذه البطولة، قالت فرح: إن المشاركة في سباقات أكاديمية الفورمولا1 على أرض الوطن، وتحديدًا على حلبة كورنيش جدة، هو حلم أصبح واقعًا، لطالما كانت رياضة المحركات شغفًا كبيرًا بالنسبة لي، والوقوف على خط الانطلاق إلى جانب نخبة من أمهر السائقات الشابات الموهوبات من مختلف أنحاء العالم، لحظة فخر لا تُنسى.

وأضافت: آمل أن تُلهم مشاركتي الفتيات في المملكة للإيمان بقدراتهن وملاحقة أحلامهن، مهما كانت التحديات؛ لم تكن الرحلة دائمًا سهلة، لكن مثل هذه اللحظات تُجدد شغفي بهذه الرياضة، أنا مستعدة لبذل كل ما في وسعي لتمثيل بلادي بكل فخر واعتزاز.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الفورمولا1، التي تأسست في عام 2023، تقدم دعمًا شاملًا للسائقات الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و25 عامًا، وتتضمن روزنامة البطولة لهذا العام سبع جولات، جميعها ستكون بمثابة سلسلة دعم لبطولة العالم للفورمولا1، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وتم تصميم هذه الروزنامة لتشمل ثلاث قارات: آسيا، أوروبا، وأمريكا الشمالية، وقد انطلقت الجولة الأولى لهذا الموسم 2025 في شانغهاي، بينما ستقام الجولة الثانية في حلبة كورنيش جدة، ثم تنتقل البطولة إلى ميامي، ثم مونتريال في كندا، ثم هولندا، وسنغافورة، قبل أن تختتم فعالياتها في لاس فيجاس خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر المقبل.

تمتد إثارة عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق إلى ما هو أبعد من السباق، حيث سيتمكن الحضور من الاستمتاع بعروض مميزة مع نجوم الصف الأول، جينيفر لوبيز، وبارتي نيكست دور، وبيغي غو، مساء يوم السبت 19 إبريل، إضافة إلى مشاركة الفنان العالمي آشر، والثلاثي الشهير ماجور ليزر ساوندسيستم، والفنانين العرب حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس في الحفل الرئيسي الذي سيقام مساء يوم الأحد 20 إبريل، وفي منطقة المشجعين سيحيي الفنان تووليت حفلًا موسيقيًا يوم 18 إبريل، والفنان مروان بابلو يوم 20 إبريل، مما يضمن استمرار الأجواء الاحتفالية لما بعد السباق، كما سيتم الإعلان عن المزيد من العروض الرائعة في الأيام المقبلة، ليكون عشاق الفورمولا1 على موعد مع أجواء لا تُنسى.