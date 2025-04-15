مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا

الدمام- البلاد

حققت سائقة الراليات السعودية مها الحملي إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتها في رالي الأردن – باها 2025، الجولة الثانية من بطولة العالم، حيث تمكنت من إنهاء السباق بسلام رغم التحديات الفنية والميكانيكية التي واجهتها، وحققت المركز الثاني عالميًا في الترتيب العام لفئة SSV، إضافة إلى المركز السادس في الجولة الأردنية، كما حصدت كأس السيدات، ما يعكس تفوقها اللافت في مشهد رياضة المحركات النسائية.

وأعربت الحملي عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الانسحاب لم يكن يومًا خيارًا، وأنها تسعى دومًا لتجاوز العقبات بإصرار وشغف، مثمنة دعم شركائها الذين كان لهم الأثر الكبير في تمكينها من تحقيق هذه النتائج المشرفة.

وتستعد الحملي حاليًا للمشاركة في النسخة الرابعة من رالي جميل، أول رالي ملاحي مخصص للسيدات في الشرق الأوسط، والذي سيشهد توسعًا غير مسبوق هذا العام بانطلاقه للمرة الأولى من خارج المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من مدينة البتراء التاريخية في الأردن، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل، بمشاركة 45 فريقاً يمثلون 37 دولة، بينهم فرق مخضرمة وجديدة على حد سواء.

ويُعد رالي جميل منصة رائدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في رياضة المحركات، ويجسد رؤية المملكة 2030 من خلال دعم السياحة الرياضية والمغامرات. وتشارك الحملي في هذا الرالي للمره الرابعه على التوالي بعد تألقها في المواسم الماضية بأول سعودية تحصد الفوز على التوالي على منصات التتويج وتلقب ببطلة رالي جميل تحت مظلة الدعم الذهبي المقدم من جميل لرياضة المحركات، إلى جانب عبداللطيف جميل للتمويل الشريك الفضي وجميل للأعمال ممثلة في شركة أوتو هب الشريك البرونزي بالإضافة إلى شريك الخدمات شركة أكسيلروم وجمعية زهرة لسرطان الثدي الخيرية.