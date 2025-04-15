تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين

البلاد – الرياض

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

وتطرق اللقاء إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع التعدين، والتأكيد على أهمية قطاع المعادن في التحول الطاقي وصناعة التقنية المتقدمة والاقتصادات الحديثة المرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب أهميتها في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والفرص الاستثمارية النوعية في البلدين، والممكنات المقدمة لاستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعميق الشراكة التاريخية بينهما.

بدوره دعا الخريف وزير الطاقة الأميركي إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي ينعقد في الرياض العام المقبل.