الإقتصاد

تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قطاع التعدين والمعادن، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
وتطرق اللقاء إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في قطاع التعدين، والتأكيد على أهمية قطاع المعادن في التحول الطاقي وصناعة التقنية المتقدمة والاقتصادات الحديثة المرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب أهميتها في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.
وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، والفرص الاستثمارية النوعية في البلدين، والممكنات المقدمة لاستغلال تلك الفرص بما يسهم في تعميق الشراكة التاريخية بينهما.
بدوره دعا الخريف وزير الطاقة الأميركي إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي 2026، الذي ينعقد في الرياض العام المقبل.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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