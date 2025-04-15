تدريب 127 مستفيدًا عبر5 مسارات بأكاديمية الإعلام السعودية

البلاد ــ الرياض

أنهت أكاديمية الإعلام السعودية- إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الإعلام- تدريب 127 مستفيدًا ومستفيدة عبر 5 مسارات وبرامج تدريبية متخصصة، إلى جانب إقامة “معسكر تدريبي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025م؛ بهدف تطوير قدرات الكفاءات الإعلامية الوطنية في مختلف مناطق المملكة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام السعودية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين، عن شكره مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، وأعضاء المجلس، معبرًا عن تقديره للدعم المستمر، والرؤية الطموحة، مؤكدًا التزام الأكاديمية بتقديم المزيد من البرامج النوعية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتطوير المحتوى التدريبي؛ بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي.

وتضمنت المسارات والبرامج التدريبية المُنفذة خلال الربع الأول من هذا العام “مسار الإعلام الرياضي” الذي درّب عددًا من قيادات الاتحادات الرياضية في برنامج الظهور الإعلامي للتنفيذيين، و”مسار المناطق” الذي استفاد منه 27 متدربًا ومتدربة من خلال الالتحاق في دورة “التخطيط الإعلامي” بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز في منطقة مكة المكرمة، إضافةً لإقامة دورة جديدة، بعنوان”التخطيط الإعلامي” بالتعاون مع كلية “ESCP” لتأهيل 32 متدربًا، إلى جانب تنفيذ دورة “التحول الرقمي للأعمال” بالتعاون مع كلية ستانفورد للأعمال ومشاركة 22 متدربًا، ودورة بعنوان “إتقان التفاوض والتأثير الإعلامي” بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)؛ استفاد منها 9 متدربين ومتدربات.

يُذكر أن الأكاديمية تسعى من خلال هذه المسارات والبرامج إلى تأهيل نخبة من الإعلاميين القادرين على صناعة محتوى إعلامي مهني، وتحقيق تأثير فعّال في المشهد الإعلامي، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، فيما تستعد الأكاديمية لإطلاق النسخة الأولى من مسار”قادة الإعلام” في أغسطس القادم، بالتعاون مع نخبة من الجامعات والمؤسسات العالمية؛ بهدف تأهيل 40 إعلاميًا لقيادة التغيير الإيجابي في القطاع الإعلامي، حيث تستقبل الأكاديمية الراغبين في التسجيل وحضور دوراتها وبرامجها التدريبية عبر موقعها الإلكتروني: https://sma.edu.sa/ar .