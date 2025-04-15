الرياضة النور بطلاً لممتاز ناشئي اليد للمرة الثامنة تاريخيًا

الدمام- البلاد

تُوِّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، المهندس أحمد اخريده، فريق النور بكأس بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة التاشئين للموسم الرياضي 2024-2025م، عقب فوزه بنتيجة (37-27) على فريق الأهلي، الذي حلّ ثانيًا، وذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما امس الاثنين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف. واستطاع فريق مضر تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الخليج بنتيجة (22-23) في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعتهما على نفس الصالة. ويُعتبر هذا اللقب هو الثامن تاريخيًا لفريق النور في السجل الذهبي لأبطال المسابقة، كأكثر الأندية تحقيقاً للقب المسابقة مع ختام نسختها الثلاثون. فيما حقق فريق الخليج 7 القاب، يليه مضر بـ 4 ألقاب، ثم الأهلي والاتحاد بلقبين لكل منهما، وحققت فرق: النهضة والاتفاق والروضة والصفا والعربي والقارة والمحيط، لقب البطولة مرة واحدة فقط.

وشهد حفل الختام تكريم حكام ومراقبي المباراة النهائية، وتم تتويج طاقم فريق الأهلي بالميداليات الفضية، وتسلم طاقم فريق مضر الميداليات البرونزية.