الصبّان رئيس اتحاد التايكوندو المكلّف: المرحلة انتقالية والمسؤولية مضاعفة وتضافر الجهود مطلب

الرياض – محمد الجليحي

عبّر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو المكلّف أحمد محمد الصبّان عن اعتزازه الكبير بالثقة التي أُوكلت إليه لتولي رئاسة الاتحاد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً أن المرحلة تتطلب مزيداً من التعاون وتضافر الجهود بما يخدم مصلحة اللعبة ويضمن استمرارية العمل المؤسسي حتى تشكيل مجلس إدارة جديد.

وقال الصبّان:” تشرفت بتكليفي بهذه المهمة، وأدرك تماماً أن المسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة التي تتطلب ترتيب الأوراق داخلياً، وإعادة تنظيم بعض الملفات الإدارية والفنية؛ لضمان تسليم سلس وواضح للإدارة القادمة، وسنعمل على تسيير أعمال الاتحاد وفق اللوائح والأنظمة، مع الحفاظ على وتيرة النشاطات المحلية والدولية دون تأثير”.

وأشار إلى أن الاتحاد سيعتمد خطة تشغيلية قصيرة المدى تضمن استمرارية المشاركات، ودعم المنتخبات الوطنية، وتفعيل برامج التطوير بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً إلى أهمية الدور التكاملي بين الأجهزة الفنية والإدارية وكافة منسوبي اللعبة.

وختم الصبّان حديثه قائلاً: “لا شك أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أعضاء، ومدربين، ولاعبين، ومسؤولين إداريين، فالجميع شركاء في هذه المسؤولية. وأسأل الله العون والتوفيق لي ولزملائي في هذه المهمة، وأن نكون على قدر الثقة، ونؤسس لمرحلة قادمة أكثر استقراراً ونجاحاً.”