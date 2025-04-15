السوق السعودي يغلق على ارتفاع

البلاد – الرياض

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة (الاثنين)، على ارتفاع طفيف بنحو 5 نقاط ليغلق عند 11597 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 186 شركة ارتفاعًا ، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع ، وتصدرت أسهم: أسيج، والبحر الأحمر، وصناعات كهربائية، ومياهنا، ارتفاعات بنسبة 10%. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات أمس منخفضًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 29117.62 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

خليجيا ، أغلقت معظم أسواق الأسهم على ارتفاع ، مقتفية أثر نظيرتها العالمية، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية ، باستثناء الصين.