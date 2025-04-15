الإقتصاد

السوق السعودي يغلق على ارتفاع

صحيفة البلادaccess_time17 / شوال / 1446 هـ      15 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة (الاثنين)، على ارتفاع طفيف بنحو 5 نقاط ليغلق عند 11597 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.
بلغت كمية الأسهم المتداولة 399 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 186 شركة ارتفاعًا ، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع ، وتصدرت أسهم: أسيج، والبحر الأحمر، وصناعات كهربائية، ومياهنا، ارتفاعات بنسبة 10%. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات أمس منخفضًا 23.39 نقطة ليقفل عند مستوى 29117.62 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 26 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
خليجيا ، أغلقت معظم أسواق الأسهم على ارتفاع ، مقتفية أثر نظيرتها العالمية، مدعومة بانحسار التوترات التجارية بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية ، باستثناء الصين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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