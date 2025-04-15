الرابطة تُدخل بعدًا جديدًا لجوائز الدوري السعودي للمحترفين عبر إشراك نخبة من أصحاب القرار الفني والإعلامي

الرياض – هاني البشر

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إطلاق جوائز الموسم الرياضي 2024-2025، التي تهدف إلى تكريم أبرز النجوم الذين قدموا مستويات استثنائية على مدار الموسم، والاحتفاء بالنخبة التي أسهمت في رفع مستوى التنافس في دوري روشن السعودي. وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المسابقة (الجولة 34).

وتشمل الجوائز الرسمية لهذا الموسم ست فئات رئيسة، وهي: جائزة أفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل مدرب، إلى جانب جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

وفي خطوة تطويرية تعكس حرص الرابطة على تعزيز مبدأ الشفافية والتكامل في عملية التصويت، تقرر هذا الموسم إشراك مدربي وكباتنة الأندية الثمانية عشر في لجنة التصويت، إلى جانب 18 إعلاميًا من نخبة الإعلام الرياضي في المملكة. وتمثل هذه اللجنة الموسعة نقلة نوعية تسهم في ضمان شمولية التقييم وتنوع الآراء من داخل وخارج الملعب، بما يعكس الواقع الفني للموسم بكل دقة.

وتعكس جوائز الموسم التزام الرابطة بتحفيز اللاعبين والمدربين على تقديم أفضل مستوياتهم، بما يسهم في رفع جودة كرة القدم السعودية، ويخدم ركائز استراتيجية التحول، والمتمثلة في توسيع القاعدة الجماهيرية، وزيادة الانتشار، وتعظيم العوائد التجارية للدوري.

ويذكر، أطلقت الرابطة مؤخرًا مبادرة “جوائز تصويت الجماهير” مبادرة تفاعلية مستقلة عن جوائز الموسم الرسمية، بهدف تعزيز مشاركة الجماهير وإشراكهم في اختيار نجومهم المفضلين عبر فئات خاصة بهم. وتشمل هذه الفئات مجالات مختلفة تلامس اهتمامات الجمهور، مثل أفضل هدف وأفضل احتفالية وأجمل تصدٍ وغيرها من اللحظات التي صنعت الذكريات خلال الموسم. وتعد هذه المبادرة جزءًا من توجه الرابطة لخلق تجربة جماهيرية متكاملة، وتفعيل دور المشجعين كعنصر أساسي في مشهد كرة القدم السعودية.



وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أطلقت استراتيجيتها للتحول في مطلع عام 2023، والمنبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف جعل الدوري السعودي للمحترفين من بين أقوى وأفضل الدوريات على مستوى العالم. وتركز الاستراتيجية على تمكين المواهب الوطنية، واستقطاب نخبة النجوم الدوليين، وتحسين الحوكمة المؤسسية للأندية، بما يسهم في تطوير بيئة تنافسية جاذبة داخل وخارج الملعب. وتسعى الرابطة من خلال هذه المبادرات إلى بناء إرث كروي مستدام يُسهم في نمو القطاع الرياضي وخدمة الوطن.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال رئيس الشؤون التجارية برابطة الدوري السعودي للمحترفين الأستاذ وائل الفايز: “جوائز الموسم تمثل إحدى مبادرات الرابطة الهادفة إلى تطوير كرة القدم السعودية وتعزيز مكتسباتها، وهي مناسبة للاحتفاء بالتميز والاحترافية، وتكريم من كان له أثر واضح في إنجاح الموسم.”

وأضاف: “حرصنا هذا العام على توسيع دائرة التصويت بإشراك العناصر الفنية والإعلامية الأكثر قربًا من تفاصيل المنافسة، ليكون التقييم أكثر دقة وإنصافًا، بما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والمدربون طوال الموسم.”

وختم حديثه بالقول: “نتمنى التوفيق لجميع المرشحين، ونؤكد أن هذا التكريم هو امتداد لنهجنا في إبراز منجزات القطاع والاعتراف بالعمل الجاد والمساهمة الفعالة في تطوير اللعبة.”