الرياضة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يطلق” دوري جاهز لكرة الطاولة للمحترفين”

الدمام- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، عن إطلاق “دوري جاهز لكرة الطاولة للمحترفين”، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “جاهز”. جاء توقيع عقد الشراكة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، والمهندس غصاب بن منديل، الرئيس التنفيذي لشركة جاهز، حيث تم بموجبها اعتماد “جاهز” الراعي البلاتيني الحصري للدوري السعودي للمحترفين لكرة الطاولة. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم البرامج والمبادرات، التي تسهم في نشر ثقافة الرياضة في المجتمع، وتعزيز حضور رياضة كرة الطاولة على المستوى المحلي والدولي، من خلال تمكين اللعبة من الوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع، وتوفير بيئة تنافسية عالية تضم نخبة من أفضل المصنفين على مستوى العالم. ويُعد “دوري جاهز لكرة الطاولة للمحترفين” خطوة محورية في مسار تطوير اللعبة، بما يعكس الاهتمام المتزايد برياضة كرة الطاولة في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي. وتجسد هذه الشراكة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم التنمية الرياضية؛ إذ يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من خلال شراكات إستراتيجية كهذه، تتعزز الاستثمارات في القطاع الرياضي، وتُتاح الفرص لتطوير المواهب الوطنية، ورفع جودة المنافسات، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وحيوي، ويدعم مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية.