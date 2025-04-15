أكد على الحلول الذكية بالقطاعين.. الخريف: تمكين المبتكرين في الصناعة والتعدين

البلاد – الرياض

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع برنامج تنمية القدرات البشرية، والجهات ذات العلاقة، لتقديم برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة؛ من أجل تمكين الشباب وإكسابهم المهارات اللازمة لوظائف المستقبل في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “الإمكانات البشرية الأساس الحاسم للتحول الصناعي”، التي عُقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض، أن الوزارة عقدت شراكات فاعلة مع مؤسسات الأبحاث والابتكار، لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال في قطاعي الصناعة والتعدين ، مشيرا إلى أن المملكة تضم جيلًا شابًا، وتسعى لتطوير مهاراته للتعامل مع أحدث التقنيات، وإيجاد وظائف مناسبة لأجيال المستقبل. وحول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعي الصناعة والتعدين، أكد الوزير على الدور الكبير لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة الإنتاج لعمليات التصنيع والتعدين وضمان استدامتهما، مشيرًا إلى أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه الوزارة سنويًا يضم جناحًا لاستعراض أحدث التقنيات المبتكرة في قطاع التعدين، والحلول الذكية والمستدامة لعمليات التعدين وإدارة المناجم.