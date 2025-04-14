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وزير الداخلية يبحث مع السفير المصري الموضوعات المشتركة

صحيفة البلادaccess_time16 / شوال / 1446 هـ      14 أبريل 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

 وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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