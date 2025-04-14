رخصة ناقل جوي

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني منافسة عامة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني غير منتظم (عارض)، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستوى التنافسية وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران بالوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030.

خدمات “مدن”

تستعرض الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” 16 منتجًا وخدمة صناعية ولوجستية واستثمارية ، وذلك عبر جناحها كشريك إستراتيجي في النسخة الثانية من معرض سعودي فود للتصنيع المنعقد في الرياض. وتدعم هذه الخدمات الخطط الإنتاجية والتشغيلية في 39 مدينة صناعية حول المملكة، وتُقدم حلول تمويلية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

الصندوق الزراعي

يشارك صندوق التنمية الزراعية في معرض الشرق الأوسط للدواجن الذي ينطلق اليوم الثلاثاء في الرياض ، داعيا المستثمرين ورواد الأعمال والجمعيات التعاونية لزيارة المعرض والتعرف إلى الخدمات والبرامج والمنتجات التمويلية التي يقدمها في هذا المجال، إضافة إلى أنواع المشاريع التي يمولها الصندوق في قطاع الدواجن، والدعم المقدم للمشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة.